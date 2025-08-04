Омская прокуратура добилась установки в доме поручня для инвалидов

В Омске после вмешательства прокуратуры восстановлены права инвалида на беспрепятственный доступ к дому. Прокуратура Кировского округа Омска по обращению родственницы инвалида 1 группы провела проверку соблюдения его социальных прав.
Установлено, что на лестничной площадке первого этажа многоквартирного дома, где проживает мужчина с ограниченными возможностями здоровья, оборудован пандус. Однако пользоваться данным приспособлением опасно ввиду отсутствия поручня.
По факту выявленных нарушений прокуратура внесла в адрес председателя правления ТСН «Радуга», осуществляющего обслуживание дома, представление.
По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования право инвалида на беспрепятственный доступ к жилым зданиям восстановлено.
Пандус оборудован поручнем.
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