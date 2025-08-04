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Минувшей ночью омичей эвакуировали из пятиэтажки по причине пожара на крыше

Бессонную от волнений ночь провели жители дома по улице 10-й Чередовой.

Источник: Комсомольская правда

Сообщение о пожаре на чердаке жилого дома поступило на пульт дежурной службы МЧС 3 августа в 21:36. Пожарные спасли шестерых омичей, которые не смогли сами эвакуироваться из пятиэтажки. Подробностями происшествия поделился сегодня телеграм-канал «МЧС Омской области».

"Вчера, 3 августа, на улице 10-й Чередовой горел утеплитель на техническом этаже 5-этажного дома. В результате пожара огнем уничтожено 30 квадратов утеплителя и 7 погонных метров кабеля. Возгорание ликвидировали 20 сотрудников МЧС России, задействовав 6 единиц техники.

Самостоятельно из дома эвакуировались 25 человек. Шестерых жильцов спасли сотрудники МЧС России", — сообщает ведомство.

Всего за минувшие дежурные сутки омские сотрудники МЧС выезжали на 2 пожара, а также ликвидировали последствия 4 ДТП.