Минувшей ночью омичей эвакуировали из пятиэтажки по причине пожара на крыше

Сообщение о пожаре на чердаке жилого дома поступило на пульт дежурной службы МЧС 3 августа в 21:36. Пожарные спасли шестерых омичей, которые не смогли сами эвакуироваться из пятиэтажки. Подробностями происшествия поделился сегодня телеграм-канал «МЧС Омской области».