Глава Роскосмоса встретился с новосибирским космонавтом Кикиной в США

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в ходе рабочего визита в США посетил Космический центр имени Джонсона, сообщает пресс-служба Роскосмоса.
В первый день визита делегация ознакомилась с Центром управления полетами (ЦУП) американского сегмента МКС, где Баканов встретился с сотрудниками российской оперативной группы.
«Они находятся в Хьюстоне на случай, если ЦУП в Королёве по каким-либо причинам будет вынужден передать им управление», — пояснили в пресс-службе.
Также делегация осмотрела наземный тренажер российского и американского сегментов МКС и лабораторию космического питания. Кроме того, Баканов пообщался с российскими космонавтами, проходящими подготовку в NASA: Сергеем Кудь-Сверчковым, Сергеем Микаевым, Петром Дубровым и Анной Кикиной.
Каждый космонавт Роскосмоса перед полетом на МКС обучается в NASA для изучения американского сегмента станции. Аналогично иностранные астронавты готовятся в российском Центре подготовки космонавтов — это необходимо для действий в нештатных ситуациях.