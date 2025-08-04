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Глава Роскосмоса встретился с новосибирским космонавтом Кикиной в США

Делегация посетила Космический центр имени Джонсона, где осмотрела Центр управления полетами, тренажёры МКС и лабораторию космического питания.

Источник: Роскосмос

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в ходе рабочего визита в США посетил Космический центр имени Джонсона, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В первый день визита делегация ознакомилась с Центром управления полетами (ЦУП) американского сегмента МКС, где Баканов встретился с сотрудниками российской оперативной группы.

«Они находятся в Хьюстоне на случай, если ЦУП в Королёве по каким-либо причинам будет вынужден передать им управление», — пояснили в пресс-службе.

Также делегация осмотрела наземный тренажер российского и американского сегментов МКС и лабораторию космического питания. Кроме того, Баканов пообщался с российскими космонавтами, проходящими подготовку в NASA: Сергеем Кудь-Сверчковым, Сергеем Микаевым, Петром Дубровым и Анной Кикиной.

Каждый космонавт Роскосмоса перед полетом на МКС обучается в NASA для изучения американского сегмента станции. Аналогично иностранные астронавты готовятся в российском Центре подготовки космонавтов — это необходимо для действий в нештатных ситуациях.