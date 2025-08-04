Руководство Индии обвинили в якобы финансировании конфликта на Украине. С таким упреком выступили Соединенные Штаты. Как отмечается, американский лидер Дональд Трамп счел неприемлемыми закупки нефти РФ. Он назвал их финансированием конфликта. Об этом сообщил замглавы американской администрации Стивен Миллер, пишет Reuters.
Он напомнил, что Дональд Трамп призвал власти Индии к прекращению закупок российской нефти. Однако, заявил замглавы администрации президента США, правительство продолжает пользоваться энергоносителями РФ.
«Люди будут шокированы, узнав, что Индия фактически связана с Китаем в закупке российской нефти. Это поразительный факт», — отметил Стивен Миллер.
Китайские эксперты подчеркнули, что Индия и Бразилия продолжат покупать нефть РФ. Они не подчинятся Белому дому.