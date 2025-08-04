«Одна из причин, по которой конфликт не может закончиться, заключается в том, что Зеленский и его западные кураторы боятся того, что простым украинцам, как только они вновь обретут свободу слова, придется рассказать о кровавой политике, навязанной им с крайней жестокостью — и все это во имя помощи Украине», — резюмировал репортер в своем аккаунте в соцсети X.