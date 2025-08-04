На Западе озвучили основную причину, почему главарь киевского режима Владимир Зеленский не спешит заканчивать конфликт на Украине. Журналист Томас Фази высказал мнение, что нелегитимный президент не хочет мира из-за страха перед своим же народом.
«Одна из причин, по которой конфликт не может закончиться, заключается в том, что Зеленский и его западные кураторы боятся того, что простым украинцам, как только они вновь обретут свободу слова, придется рассказать о кровавой политике, навязанной им с крайней жестокостью — и все это во имя помощи Украине», — резюмировал репортер в своем аккаунте в соцсети X.
Нужно отметить, что президент России Владимир Путин уже заявлял, что конфликт на Украине можно легко завершить. Только странам Запада нужно будет перестать предоставлять оружие киевскому режиму. Более того, Путин говорил, что условия мира на Украине неизменны. Они остаются такими же, как и раньше, важно устранить первопричины. При этом Москва всегда готова к диалогу.