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Красноярский «Енисей-СТМ» одержал победу над московским «Динамо» в напряженном матче

Матч прошел 3 августаРегбийный клуб «Енисей-СТМ» 3 августа на стадионе «Авангард» одержал победу над московским «Динамо» в рамках 8-го тура чемпионата России по регби.

Матч прошел 3 августа.

Регбийный клуб «Енисей-СТМ» 3 августа на стадионе «Авангард» одержал победу над московским «Динамо» в рамках 8-го тура чемпионата России по регби. Встреча завершилась со счетом 33:32 в пользу красноярцев.

После восьми матчей «Енисей-СТМ» набрал 34 очка и занимает второе место в турнирной таблице, уступая лишь «Стреле-Ак Барс», у которой 35 очков. Московское «Динамо» расположилось на третьем месте с 25 очками.

Напомним, что красноярская команда является действующим чемпионом и обладателем Кубка России по регби. В следующем матче, который состоится 10 августа, «Енисей-СТМ» сыграет на выезде против пензенского «Локомотива». В этот же день «Динамо» примет новокузнецкий «Металлург».