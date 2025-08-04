Красноярский «Енисей-СТМ» одержал победу над московским «Динамо» в напряженном матче

Напомним, что красноярская команда является действующим чемпионом и обладателем Кубка России по регби. В следующем матче, который состоится 10 августа, «Енисей-СТМ» сыграет на выезде против пензенского «Локомотива». В этот же день «Динамо» примет новокузнецкий «Металлург».