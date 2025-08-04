Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске проходит первый фестиваль стритбола и уличной культуры

Площадка на набережной Тухачевского собрала десятки команд и сотни зрителей.

Источник: Соцсети

Сегодня в Омске впервые проходит фестиваль стритбола и уличной культуры. Мероприятие развернулось на площадке Центра уличного баскетбола, который был открыт в прошлом году на набережной Тухачевского в рамках проекта «ПСБ — Детям».

Объект появился благодаря договорённостям губернатора Виталия Хоценко с руководством банка ПСБ и быстро стал популярным местом для молодёжи.

В фестивале участвуют 85 команд — более 400 человек из Омска и Ишима, а также гости из Тюменской области. Помимо стритбольных матчей, на площадке проходят активности для любителей воркаута и уличной культуры.

Поддержать участников приехали представители профессионального клуба «Нефтяник-Титан» — главный тренер и игроки пообщались с болельщиками, а также раздали автографы.

«Уверен, что формат таких фестивалей будет способствовать дальнейшему развитию баскетбола в регионе», — отметил Иван Колесник, заместитель председателя правительства Омской области, в своём телеграм-канале.