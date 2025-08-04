В Омске проходит первый фестиваль стритбола и уличной культуры

Сегодня в Омске впервые проходит фестиваль стритбола и уличной культуры. Мероприятие развернулось на площадке Центра уличного баскетбола, который был открыт в прошлом году на набережной Тухачевского в рамках проекта «ПСБ — Детям».
Объект появился благодаря договорённостям губернатора Виталия Хоценко с руководством банка ПСБ и быстро стал популярным местом для молодёжи.
В фестивале участвуют 85 команд — более 400 человек из Омска и Ишима, а также гости из Тюменской области. Помимо стритбольных матчей, на площадке проходят активности для любителей воркаута и уличной культуры.
Поддержать участников приехали представители профессионального клуба «Нефтяник-Титан» — главный тренер и игроки пообщались с болельщиками, а также раздали автографы.
«Уверен, что формат таких фестивалей будет способствовать дальнейшему развитию баскетбола в регионе», — отметил Иван Колесник, заместитель председателя правительства Омской области, в своём телеграм-канале.