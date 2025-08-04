Мир, невидимый зрителям: что скрывают кулисы цирка шапито

Подходит время представления. Где-то среди наряженных артистов звучит тот самый «смех доктора Ливси», о котором рассказывал шпрехшталмейстер, — так руководитель акробатов Виктор Рощин настраивает своих ребят. Роман уже в полном облачении. На нем фрак с декоративными механизмами на лацканах и шляпа в виде клетки, в которой сидит птичка (конечно, ненастоящая). По одному артисты выходят на сцену, а потом возвращаются за кулисы, чтобы моментально переодеться в другие костюмы. Те, кто только ждет своего номера, продолжают готовиться. Вот, например, совсем юная эквилибристка делает стойку на одной руке. А рядом атлет, прикрепив спортивную резинку к опоре, подкачивает мышцы рук. Технический персонал цирка работает слаженно, как муравьи: поднять шнур, переставить реквизит, подать маты или оперативно собрать оборудование… На манеже гимнастки летают под куполом, акробаты подкидывают друг друга на доске и делают сальто, клоун «оживает»: его трюки заставляют смеяться даже сурового взрослого мужчину, сидящего рядом. В награду артистам звучат овации.