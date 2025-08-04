6 жён русских классиков, которые были настоящими стервами, — вы будете в шоке от их поступков

Любовь Дмитриевна Менделеева, дочь великого химика, вошла в историю как «Прекрасная Дама» Александра Блока. Но за этим поэтическим образом скрывалась женщина с весьма сложным характером. Блок боготворил жену до такой степени, что первый год брака они жили как брат с сестрой — поэт считал физическую близость недостойной их «высоких» отношений. Но Любовь Дмитриевна была живой женщиной, а не музой из стихов, и такие порядки её совершенно не устраивали. Она начала заводить любовников и честно рассказывала об этом мужу в письмах, каждый раз добавляя, что любит только его. Особенно скандальным стал её роман с поэтом Андреем Белым, который длился несколько лет и чуть не довёл Блока до самоубийства. Любовь Дмитриевна умело играла на чувствах двух гениев, наслаждаясь их страданиями и соперничеством. Даже когда она забеременела от актёра, Блок согласился считать ребёнка своим. К сожалению, младенец умер через восемь дней, но сам факт показывает, до какой степени поэт был готов унижаться ради капризной жены.