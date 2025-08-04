Успеть до осени: Life.ru узнал, какие витамины из сезонных овощей теряются при варке и солении

Витамин С — самый нестойкий. При варке теряется до 50−70%. Менее устойчив в кислой среде (например, при квашении капусты). Такие овощи как перец, брокколи и кабачки лучше готовить на пару или запекать. Витамины группы В (В1, В6, В9) чувствительны к нагреванию. А фолиевая кислота (В9) разрушается при длительной варке.