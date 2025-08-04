«Бывают дни, когда болезнь скручивает в бараний рог»: Отар Кушанашвили честно рассказал о борьбе с раком

Телеведущий Отар Кушанашвили проходит лечение от онкологического заболевания. У журналиста обнаружили рак кишечника четвертой стадии. Отар Кушанашвили рассказал о текущем состоянии в беседе с KP.RU.
По словам телеведущего, иногда болезнь «скручивает в бараний рог, отправляет в нокдаун». Журналист подчеркнул, что его спасают дисциплина и жажда жизни. Он также сообщил, что исполняет все предписания врачей.
«Я понимаю, сколько людей видят во мне человека, который борется с раком. Невозможно, чтобы высшее творение природы — человек — умирал от рака. Это несправедливо. И с этим нужно покончить. Я буду первым, кто с этим покончит», — поделился Отар Кушанашвили.
У журналиста обнаружили онкологию летом 2024 года. Сейчас телеведущий продолжает бороться с последствиями рака. В начале июня ему стало хуже. Телеведущий сообщил о скрутившем его сильном приступе боли в животе.