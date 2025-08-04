«Бывают дни, когда болезнь скручивает в бараний рог»: Отар Кушанашвили честно рассказал о борьбе с раком

«Я понимаю, сколько людей видят во мне человека, который борется с раком. Невозможно, чтобы высшее творение природы — человек — умирал от рака. Это несправедливо. И с этим нужно покончить. Я буду первым, кто с этим покончит», — поделился Отар Кушанашвили.