Отар Кушанашвили: «Галустян начал общение со слов “Я вас не уважаю”»

Актер Михаил Галустян заявил, что не уважает журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили, и сказал ему об этом прямо в глаза. Таким откровением с журналистом «Комсомольской правды» Павлом Садковым поделился сам шоумен.
«На днях Миша Галустян высказал мне претензию на полном серьезе. Он сказал: При всех оговорках, я отношусь к вам (ко мне — на вы) без уважения. Вы обо мне сказали в программе “Каково?!” какую-то…», — поделился Кушанашвили.
Журналист немного опешил от того, что это заявление сказано в их первую с Галустяном встречу за последние 10 лет. Он начал вспоминать, что же такого обидного мог сказать о мужчине. И, как оказалось, он затронул работу Галустяна в кинематографе.
«Я сказал, что все кинофильмы, в которых принимал участие Галустян, не войдут в число любимых у разбирающихся в кино людей. Потому что это, по большому счету, суррогат. Думаю, что сказал об этом иронично, но вот тебе, пожалуйста, реакция», — вспоминает Кушанашвили.
По мнению телеведущего, у следующего поколения звезд с самоиронией будет все намного хуже. Он подчеркнул, что «поколение Чеботиных мы уже потеряли», потому что дети того времени ожесточенно сопротивляются любой шутке, сказанной в их адрес.
«Я думаю, что по части самоиронии там нет никого. Даже Егор Крид в ужасе от молодых, от тех, кто наступает на пятки. А он не самый самоироничный человек. При нашей с тобой жизни не будет самоиронии никакой, увы, надо это признать», — считает журналист.
Как KP.RU писал ранее, 22 июня 2025 года известный журналист и телеведущий, музыкальный критик Отар Кушанашвили, перенесший три клинические смерти, праздновал свое 55-летие.