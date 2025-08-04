Отар Кушанашвили: «Галустян начал общение со слов “Я вас не уважаю”»

«Я думаю, что по части самоиронии там нет никого. Даже Егор Крид в ужасе от молодых, от тех, кто наступает на пятки. А он не самый самоироничный человек. При нашей с тобой жизни не будет самоиронии никакой, увы, надо это признать», — считает журналист.