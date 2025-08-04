«Вы загоняете так женщину»: Отар Кушанашвили высказался о популярности Кадышевой у молодежи

«Имен, которые бы меня поразили, я не вижу, Из того, что я увидел по возвращении, от Коли Баскова до феномена Кадышевой, ничто меня не удивляет. Это не революционные процессы. Высшая ирония в том, что главная строчка Кадышевой, которую преподносят как образцовую певицу для молодого поколения — Нелюбимые с нелюбимыми», — рассуждает Кушанашвили.