«Вы загоняете так женщину»: Отар Кушанашвили высказался о популярности Кадышевой у молодежи

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили заявил, что его не удивляет так называемый «феномен Надежды Кадышевой». По его оценке, за то время, пока он лежал в онкологическом центре имени Блохина, шоу-бизнес не мог измениться, поскольку «принципы, по которым он живет, неизменны». Такими мыслями спикер поделился в интервью с корреспондентом «Комсомольской правды» Павлом Садковым.
«Имен, которые бы меня поразили, я не вижу, Из того, что я увидел по возвращении, от Коли Баскова до феномена Кадышевой, ничто меня не удивляет. Это не революционные процессы. Высшая ирония в том, что главная строчка Кадышевой, которую преподносят как образцовую певицу для молодого поколения — Нелюбимые с нелюбимыми», — рассуждает Кушанашвили.
Он понимает, что люди мечтают услышать хорошую мелодию, поэтому и возвращаются в прошлое, слушают Татьяну Буланову или Катю Лель. К тому же, «тиктоковскому поколению» нравится смотреть на этнические одежды Кадышевой, которые она и ее труппа используют на концертах. Как отмечает журналист, для них это еще и «цирковой» момент.
«Для молодых, 20-летних, это очень забавная, смешная женщина, а уже потом они начинают подпевать. Это мелодично, эти яркие этнические одеяния. Единственное, что меня смущает, как я сказал в программе Каково?!: “Вы загоняете так женщину”, — подчеркнул Кушанашвили.
Как KP.RU писал ранее, продюсер Павел Рудченко сказал, что, если последние несколько лет певец SHAMAN считался самым популярным и высокооплачиваемым исполнителем, то теперь пальму первенства он делит с Надеждой Кадышевой.