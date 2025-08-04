Трамп: Подлодки, передислоцированные из-за Медведева, прибыли в нужный район

Две атомные подлодки Военно-морских сил США, передислоцированные из-за высказываний зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, прибыли в назначенный регион. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
— Они уже находятся в регионе, там, где им необходимо быть, — цитирует Трампа USA Today.
Тем не менее, американский лидер не указал, куда именно прибыли подлодки.
29 июля Медведев заявил, что ни Дональд Трамп, ни американский сенатор Линдси Грэм* не должны решать, когда Москве и Киеву необходимо начать переговоры касательно урегулирования украинского кризиса.
31 июля глава США в ответ на пост Медведева назвал его «несостоявшимся бывшим президентом России» и подчеркнул, что политик якобы «заходит на опасную территорию».
1 августа Дональд Трамп сообщил о своем приказе разместить подлодки в связи с перепалкой с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым в социальной сети. Глава Белого дома уточнил, что судна находятся «в соответствующих регионах».
*Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.