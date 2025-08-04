Жара и грозы ожидаются в Беларуси в понедельник

По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность. Преимущественно по западной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер переменных направлений 3−8 м/с, при грозах порывы могут достигать 14 м/с. Дневная температура воздуха составит +23…+29°С.
В Минске в понедельник будет переменная облачность, во второй половине дня возможен кратковременный дождь (вероятность осадков 30−40%) и гроза. Ветер переменных направлений умеренный. Утром температура воздуха в белорусской столице поднимается до +17…+19°С, в дневные часы воздух прогреется до +26…+28°С, а в вечернее время столбик термометра опустится до отметки +22…+24°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности гроз — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Грозы могут стать причиной возникновения природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.
Народные приметы на 4 августа
4 августа по церковному календарю отмечают день Марии Магдалины. Ее почитают как покровительницу женщин и домашнего уюта. Люди верили: как проведешь праздник — так и пойдут дела до конца лета.
В народе день известен как Мария Ягодница. На этот период приходился пик созревания лесных и садовых ягод. Их ценили не только за вкус, но и за лечебные свойства.
Народные приметы:
- туман с утра предвещает ясную и сухую погоду, чем он гуще, тем солнечнее день;
- гром 4 августа — к теплой, но дождливой осени, особенно если он гремит без дождя;
- заворачиваются листья липы и клена — к перемене погоды, чаще к похолоданию;
- низко летят вороны или грачи — ожидали затяжной дождь;
- если птицы прячутся в кронах деревьев — усилится ветер;
- много паутины в воздухе и на кустах — сентябрь будет сухим, с хорошей погодой;
- кольцо вокруг Луны предвещает шторм;
- облака высоко плывут и быстро движутся — приближается перемена температуры;
- солнце садится в багровом цвете — следующий день ожидается душным и жарким.