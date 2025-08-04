Жара и грозы ожидаются в Беларуси в понедельник

В Минске в понедельник будет переменная облачность, во второй половине дня возможен кратковременный дождь (вероятность осадков 30−40%) и гроза. Ветер переменных направлений умеренный. Утром температура воздуха в белорусской столице поднимается до +17…+19°С, в дневные часы воздух прогреется до +26…+28°С, а в вечернее время столбик термометра опустится до отметки +22…+24°С.