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Жара и грозы ожидаются в Беларуси в понедельник

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Грозы ожидаются в отдельных районах по западной половине Беларуси в понедельник, сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Ричмонде: +19° 0 м/с 88% 761 мм рт. ст. +21°
Источник: Sputnik.by

По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность. Преимущественно по западной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер переменных направлений 3−8 м/с, при грозах порывы могут достигать 14 м/с. Дневная температура воздуха составит +23…+29°С.

В Минске в понедельник будет переменная облачность, во второй половине дня возможен кратковременный дождь (вероятность осадков 30−40%) и гроза. Ветер переменных направлений умеренный. Утром температура воздуха в белорусской столице поднимается до +17…+19°С, в дневные часы воздух прогреется до +26…+28°С, а в вечернее время столбик термометра опустится до отметки +22…+24°С.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности гроз — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Грозы могут стать причиной возникновения природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.

Народные приметы на 4 августа

4 августа по церковному календарю отмечают день Марии Магдалины. Ее почитают как покровительницу женщин и домашнего уюта. Люди верили: как проведешь праздник — так и пойдут дела до конца лета.

В народе день известен как Мария Ягодница. На этот период приходился пик созревания лесных и садовых ягод. Их ценили не только за вкус, но и за лечебные свойства.

Народные приметы:

  • туман с утра предвещает ясную и сухую погоду, чем он гуще, тем солнечнее день;
  • гром 4 августа — к теплой, но дождливой осени, особенно если он гремит без дождя;
  • заворачиваются листья липы и клена — к перемене погоды, чаще к похолоданию;
  • низко летят вороны или грачи — ожидали затяжной дождь;
  • если птицы прячутся в кронах деревьев — усилится ветер;
  • много паутины в воздухе и на кустах — сентябрь будет сухим, с хорошей погодой;
  • кольцо вокруг Луны предвещает шторм;
  • облака высоко плывут и быстро движутся — приближается перемена температуры;
  • солнце садится в багровом цвете — следующий день ожидается душным и жарким.