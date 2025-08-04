Мэрия намерена изъять 2 квартиры и землю в центре Самары для муниципальных нужд

Администрация Самары намерена изъять две квартиры и 194 квадратных метра земли по адресу: ул. Галактионовская, 84, в Ленинском районе.
На участке расположено двухэтажное здание с резными наличниками и недавно обновлённым фасадом, придающим строению опрятный вид.
Однако сам участок, подлежащий изъятию, находится во дворе, за зданием, — об этом свидетельствуют данные кадастровой карты.
Объект был признан аварийным ещё в 2020 году.
Критический момент наступил 18 марта 2021 года, когда около 4:30 утра рухнула стена здания — жильцы в это время находились внутри.
К счастью, обошлось без пострадавших. Трещина, предвестник обрушения, была замечена ещё летом 2020-го, после чего за состоянием строения начали регулярно следить инспекторы.
По официальному заключению мэрии, разрушение произошло из-за износа здания, отсутствия ремонта, деформации грунта под фундаментом и резких перепадов температур — обрушение случилось весной, когда днём было тепло, а ночью мороз.
Решение об изъятии земли и квартир для муниципальных нужд подписал мэр Самары Иван Носков.
Департамент имущества теперь должен рассчитать справедливую компенсацию и согласовать её с собственниками, сообщает 63.ру.
После ЧП часть жильцов согласилась переехать в посёлок Озёрный, остальным предложили временные помещения в городских общежитиях.
Процесс выселения и сноса аварийного дома продолжается — на очереди окончательное освобождение участка и его дальнейшее использование по городским планам.
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