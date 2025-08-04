В Челябинской области погиб кандидат в депутаты заксобрания Биев

«Сообщаю, что мой замечательный сын, Владимир Ильич Биев,… закончил свой земной путь. Теперь у него иная дорога на небесах… Нет ужаснее чувства, чем хоронить своих детей», — поделился Биев на своей странице во «ВКонтакте».