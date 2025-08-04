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В Челябинской области погиб кандидат в депутаты заксобрания Биев

Смерть не носит криминальный характер.

Источник: Аргументы и факты

Кандидат в депутаты заксобрания Владимир Биев погиб в Челябинской области, сообщил его отец Илья Биев. Региональное управление Следственного комитета подчеркивает, что в смерти отсутствуют признаки насилия.

«Сообщаю, что мой замечательный сын, Владимир Ильич Биев,… закончил свой земной путь. Теперь у него иная дорога на небесах… Нет ужаснее чувства, чем хоронить своих детей», — поделился Биев на своей странице во «ВКонтакте».

В Следственном комитете РФ по области РИА Новости подтвердили отсутствие криминальной составляющей в произошедшем. Следователь следственного отдела по городу Миасс выясняет обстоятельства инцидента.

Согласно информации в СМИ, Владимир Биев являлся кандидатом на выборах в законодательное собрание Челябинской области в 2025 году от партии «Новые люди».