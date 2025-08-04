Еще один российский регион ждут сильные дожди: вода может подняться на метр

В ведомстве отметили, что спасатели готовы к возможным опасным последствиям метеорологических явлений. В ГУ МЧС по Сахалинской области контролируют обстановку, связанную с прохождением циклона. Жителям же советуют не выезжать из своих населенных пунктов и осторожнее вести себя на дорогах.