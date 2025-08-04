Еще один российский регион ждут сильные дожди: вода может подняться на метр

С вечера понедельника, 4 августа, сильные дожди ожидаются на территории всего Сахалина. Об этом местных жителей предупредили в региональном главке Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Под разгул стихии могут попасть 14 районов области и город Южно-Сахалинск. Одним из последствий ливней может стать подъем уровня отдельных рек на 0,5−1 метр.
В ведомстве отметили, что спасатели готовы к возможным опасным последствиям метеорологических явлений. В ГУ МЧС по Сахалинской области контролируют обстановку, связанную с прохождением циклона. Жителям же советуют не выезжать из своих населенных пунктов и осторожнее вести себя на дорогах.
Ранее сообщалось, что разгул стихии, обрушившийся на выходных на юг России, постепенно сходит на нет. В Туапсинском районе Краснодарского края жилые дома и придомовые территории уже освободились от воды.
Губернатор региона Вениамин Кондратьев ввел в Туапсинском районе режим муниципальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Этого требовала резко осложнившаяся обстановка.