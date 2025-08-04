В омском парке 30-летия ВЛКСМ вернули вывеску

Как сообщает телеграм-канал «Омск_путеводитель», обновленная вывеска вновь украшает вход в парк имени 30-летия ВЛКСМ.
После реставрации её установили над главным входом. Помимо этого, входную зону украшают растяжками и завершают последние штрихи ремонтных работ.
Источник также сообщает, что внутри парка полностью заменили асфальтовое покрытие, а касса и аттракционы открыты и готовы принимать посетителей.
Ранее мы писали, что в парке «На Королева» состоится фестиваль цифровых технологий OM FEST 2025.