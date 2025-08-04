Мошенники стали выбирать в качестве жертв россиян, взявших ипотеку: подробности

Мошенники стали выбирать в качестве жертв россиян, которые взяли ипотеку. Отмечается, что аферисты предлагают помощь, но в итоге получают доступ к финансам жертвы и личным данным. Они выдают себя за сообщения от российских средств массовой информации и распространяют информацию через Telegram-каналы, говорится в сообщении от компании F6.
В 2024 году специалисты зафиксировали первую волну инвестиционного мошенничества. Для привлечения пользователей используются поддельные сообщения, которые появляются в каналах с названиями, содержащими слова «пособия», «выплаты» и «льготы». В качестве источника информации указываются несуществующие сайты.
В дальнейшем мошенники начинают «разводить» россиян уже исключительно в мессенджере. Причем новый всплеск такого способа обмана возник из-за приближающегося нового учебного года. Мошенники якобы предлагают помощь в получении льгот для оплаты ипотеки или сбора ребенка в школу, а потом лишают жертву честно заработанных средств.
Читателям Telegram-каналов, посвящённых пособиям и выплатам, предлагается пройти разнообразные опросы, связанные с воспитанием детей. Злоумышленники предлагают выразить своё мнение о работе детских садов, проголосовать за лучшее детское питание и получить возмещение средств за покупку детской одежды. Поэтому россиянам рекомендовано не переходить по ссылкам и не посещать малознакомые сайты с опросами.
Ранее KP.RU сообщил, что мошенники сейчас используют все более изощренные методы обмана. Например, недавно стало известно, как аферисты обманывают россиян с помощью домофона.