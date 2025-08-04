Мошенники стали выбирать в качестве жертв россиян, взявших ипотеку: подробности

Мошенники стали выбирать в качестве жертв россиян, которые взяли ипотеку. Отмечается, что аферисты предлагают помощь, но в итоге получают доступ к финансам жертвы и личным данным. Они выдают себя за сообщения от российских средств массовой информации и распространяют информацию через Telegram-каналы, говорится в сообщении от компании F6.