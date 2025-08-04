Медведь напал на пастуха в Братском районе

Ранее ИА IrkutskMedia писало, что с мая 2025 года в Усть-Илимске было зафиксировано больше десяти случаев выхода медведей из тайги. Очевидцы заявляют, что видели диких зверей в поселках Тубинский, Бадарминск, Эдучана, Подъеланка, на железнодорожных путях, в садоводствах, а также в 9-м и 10-м микрорайонах города Усть-Илимска.