Медведь напал на пастуха в Братском районе

Накануне вечером, 3 августа, медведь напал на скот в 500 метрах от села Покосное Братского района. О происшествии сообщил в полицию глава местной администрации. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
Чиновник рассказал правоохранителям, что дикий зверь напал на поросенка. Местные жители сбежались на визг домашнего животного и попытались отогнать хищника. Медведь напал на пастуха, после чего сбежал в лес. Мужчину доставили в больницу с травмой ноги.
На место происшествия приезжали следователи. Правоохранители, охотоведы и представители местной администрации информируют граждан в целях обеспечения их безопасности. Жителям рекомендуется проявлять бдительность при посещении лесных массивов и прилегающих территорий.
Ранее ИА IrkutskMedia писало, что с мая 2025 года в Усть-Илимске было зафиксировано больше десяти случаев выхода медведей из тайги. Очевидцы заявляют, что видели диких зверей в поселках Тубинский, Бадарминск, Эдучана, Подъеланка, на железнодорожных путях, в садоводствах, а также в 9-м и 10-м микрорайонах города Усть-Илимска.