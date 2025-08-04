Некоторые красноярцы продолжают испытывать проблемы с мобильным интернетом девятый день

Красноярске часть жителей по-прежнему остается без мобильного интернета, страдая от отсутствия связи уже девятый день подряд.
Согласно данным портала downdetector, в регионе фиксируются регулярные жалобы от пользователей. В среднем за час поступает около 19 обращений, а за сутки — 748. Проблемы с мобильным интернетом наблюдаются у большинства крупных операторов связи.
Наибольшее количество жалоб поступает от жителей Октябрьского района, однако о сбоях также сообщают пользователи из других районов Красноярска, а также из Железногорска и Норильска.
Проблемы с мобильным интернетом в Красноярске начались 26 июля. Хотя в последующие дни связь частично восстановилась, некоторые районы по-прежнему остаются без доступа к интернету.
Причину прямо так никто и не назвал. Вот что сказал губернатор Котюков.