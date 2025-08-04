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Новосибирцы могут направить средства с маткапитала на услуги няни

Направить деньги на данные цели можно сразу после оформления сертификата.

Источник: Комсомольская правда

Жительницы Новосибирска, если им нужна помощь в уходе за ребенком, могут направить средства с маткапитала на услуги няни. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Отделения СФР.

Использовать средства маткапитала на эти цели можно сразу после оформления сертификата, добавили в пресс-службе.

При этом родители могут направить средства с маткапитала на услуги няни для любого ребенка в семье или сразу нескольких. Но в последнем случае заявление нужно подать на каждого из детей отдельно. При этом важно, чтобы няня была оформлена как индивидуальный предприниматель и имела лицензию на оказание образовательных услуг.