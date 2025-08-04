Озвучены способы защитить свои запросы к ИИ от утечки данных

В то же время, одним из наиболее надежных решений является использование локальных ИИ-программ, так как они функционируют независимо и не передают информацию в облачное хранилище. Кроме того, предотвратить утечку данных может ручная обработка вводимой информации. Рыбников посоветовал удалять контактные данные, номера документов и другие конфиденциальные элементы.