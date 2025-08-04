Жилищный запрос: составлен рейтинг самых популярных жалоб жителей Челябинской области

«Более 33 тыс. обращений поставлено на контроль, более 23 тыс. — рассмотрено коллегиально, с выездом на место и участием заявителей. Около 8 тыс. вопросов решено положительно. Более 33 тыс. обращений рассмотрено в сокращенные сроки (менее 30 дней)», — говорится в отчете чиновников.