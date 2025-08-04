Жилищный запрос: составлен рейтинг самых популярных жалоб жителей Челябинской области

Во втором квартале 2025 года в органы власти всех уровней и общественные приемные губернатора поступило 48 тыс. 348 обращений: 62% из них в форме электронного документа, 30% — в письменном виде, 8% — устно.
Наибольшее количество обращений поступило по проблемам в ЖКХ: южноуральцы жаловались на отсутствие водоснабжения, качество предоставления коммунальных услуг, просили помощи в устранении аварийных ситуаций. В топе также темы благоустройства, строительства и реконструкции дорог, электроснабжении, газификации населенных пунктов, транспортного обслуживания.
Среди вопросов социальной политики наиболее актуальными стали темы оказания медицинской помощи, лекарственного обеспечения, работы больниц и поликлиник, оказания мер социальной поддержки и помощи.
«Более 33 тыс. обращений поставлено на контроль, более 23 тыс. — рассмотрено коллегиально, с выездом на место и участием заявителей. Около 8 тыс. вопросов решено положительно. Более 33 тыс. обращений рассмотрено в сокращенные сроки (менее 30 дней)», — говорится в отчете чиновников.