Волк напал на мальчика и утащил его в заповедник в Нидерландах

Шестилетнего мальчика вырвали из пасти волка в нидерландском заповеднике. Хищник напал на ребенка, когда тот прогуливался по тропе со своей мамой и младшим братом. Об этом сообщает издание The Times.
По словам мамы пострадавшего Никке, сначала она приняла его за игривую собаку, но по итогу волк напал на мальчика и утащил его в лес.
Пострадавшего спасли прохожие — двое очевидцев избили волка палками и вырвали мальчика из его пасти. На спине шестилетнего ребенка остались раны, на которые наложили швы.
Авторы материала отмечают, что на ребенка набросился волк по кличке Брэм, который часто нападает на собак и людей в заповеднике. Местные власти разрешили отстрелить Брэма, но руководство заповедника просто посоветовало не ходить в лес с детьми и питомцами, передает The Times.
Другой волк покусал четырех жителей поселка Петуховского муниципального округа в Курганской области. Другой хищник, который загрыз женщину в поселке-курорте Озеро Медвежье Курганской области, изначально напал на собаку, а потом переключился на пытавшуюся ее защитить хозяйку.