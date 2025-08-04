Волк напал на мальчика и утащил его в заповедник в Нидерландах

Авторы материала отмечают, что на ребенка набросился волк по кличке Брэм, который часто нападает на собак и людей в заповеднике. Местные власти разрешили отстрелить Брэма, но руководство заповедника просто посоветовало не ходить в лес с детьми и питомцами, передает The Times.