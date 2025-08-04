В Башкирии растет число раковых заболеваний среди женщин

В Башкирии в 2024 году зарегистрировали 15 175 новых случаев злокачественных новообразований. Это означает, что на каждые 100 тысяч жителей приходится около 373 заболевших. Цифры содержатся в региональной программе по борьбе с онкологическими заболеваниями.
Анализ статистики показывает устойчивый рост заболеваемости за последние десять лет: с 2015 года цифры выросли на 16,1%. Особенно тревожит ситуация среди женщин, где показатель увеличился на 20,6%. У мужчин рост более умеренный — 10,2%.
Наибольшая заболеваемость среди женщин зафиксирована в Альшеевском (530 случаев на 100 тысяч) и Федоровском (521,86) районах. Наиболее благополучная ситуация сложилась в Ермекеевском, Зилаирском и Абзелиловском районах.
Среди мужского населения печальное лидерство принадлежит Илишевскому (620,45) и Бижбулякскому (592,52) районам. Наименьшие показатели отмечены в Баймакском, Хайбуллинском и Абзелиловском муниципалитетах.
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