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В Башкирии растет число раковых заболеваний среди женщин

С 2015 по 2024 год включительно, заболеваемость раком выросла на 16,1%

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в 2024 году зарегистрировали 15 175 новых случаев злокачественных новообразований. Это означает, что на каждые 100 тысяч жителей приходится около 373 заболевших. Цифры содержатся в региональной программе по борьбе с онкологическими заболеваниями.

Анализ статистики показывает устойчивый рост заболеваемости за последние десять лет: с 2015 года цифры выросли на 16,1%. Особенно тревожит ситуация среди женщин, где показатель увеличился на 20,6%. У мужчин рост более умеренный — 10,2%.

Наибольшая заболеваемость среди женщин зафиксирована в Альшеевском (530 случаев на 100 тысяч) и Федоровском (521,86) районах. Наиболее благополучная ситуация сложилась в Ермекеевском, Зилаирском и Абзелиловском районах.

Среди мужского населения печальное лидерство принадлежит Илишевскому (620,45) и Бижбулякскому (592,52) районам. Наименьшие показатели отмечены в Баймакском, Хайбуллинском и Абзелиловском муниципалитетах.

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