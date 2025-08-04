В Башкирии растет число раковых заболеваний среди женщин

В Башкирии в 2024 году зарегистрировали 15 175 новых случаев злокачественных новообразований. Это означает, что на каждые 100 тысяч жителей приходится около 373 заболевших. Цифры содержатся в региональной программе по борьбе с онкологическими заболеваниями.