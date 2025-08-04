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В Самаре не могут открыть станцию метро «Театральная»

Метро в Самаре могут ввести в эксплуатацию раньше 2027 года.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре возникли сложности при строительстве новой станции метро «Театральная». К концу 2024 года объект был завершен на 90%, но в марте 2025 появились разговоры о том, что со станции могут демонтировать проходческий щит из-за проблем с документами.

Затем срок строительства продлили до 2027 года, и в мае работы на объекте продолжились. Подрядчик уже прошел 330 погонных метров правого тоннеля, при этом в месяц будут проходить по 280 метров. По плану, проходку должны завершить до конца года.

Новую станцию метро планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году. Но, как рассказал «КП-Самара» член Общественной палаты РФ Павел Покровский, это может произойти раньше.