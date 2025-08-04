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Топ-5 главных новостей в Молдове 4 августа 2025: Жара в +35 градусов Молдове не спадет до конца августа; трагедия в Молдове — пятилетний ребенок погиб под колесами микроавтобуса; молдавские полицейские жестоко изби

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 4 августа 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 4 августа 2025:

1. Начинается горячая неделя, продолжается засуха: В Молдове +35 в тени, жара не спадёт до конца месяца.

2. Ужасная трагедия в Молдове: Пятилетний ребенок погиб под колесами микроавтобуса.

3. Молдавские полицейские избили задержанного: Случай агрессии стража правопорядка случайно попал на видео — начато расследование.

4. Какие доллары могут не принять для обмена в Молдове: Рассказываем, как не потерять накопления в американской валюте.

5. В Гагаузии прошла массовая акция в поддержку башкана Евгении Гуцул: Полиция пыталась не пустить людей на митинг, они по жаре пришли пешком — таких людей не сломить.

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