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В двух районах Ростовской области отразили воздушную атаку

На севере Ростовской области сбили беспилотники.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на понедельник, четвертое августа, в Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

Дроны сбили на севере региона — в Тарасовском и Шолоховском районах.

По предварительным данным, обошлось без последствий на земле. Из людей никто не пострадал.

Ранее, в ночь на субботу, на Дону отразили воздушную атаку в двух городах и пяти районах. Дроны были уничтожены в Каменске-Шахтинском, Белой Калитве, Красносулинском, Тарасовском, Каменском, Верхнедонском и Чертковском районах. А в поселке Углеродовском начался пожар в одном из строений предприятия. Погиб охранник.

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