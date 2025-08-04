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В Иркутской области бойцы СВО актуальные профессии

Новую специальность получили уже 27 человек.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области расширяются возможности профессиональной переподготовки для военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции. Согласно данным областного Минтруда, за время действия программы квалификацию повысили или получили новую специальность уже 27 человек.

— В рамках национального проекта «Кадры» участники специальной военной операции имеют возможность пройти профессиональное обучение по наиболее востребованным направлениям. Министерство труда и занятости обеспечивает сопровождение данной работы, в том числе профориентацию и подбор актуальных программ обучения с учётом потребностей работодателей, — отметил министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков.

Для участников СВО доступен широкий спектр образовательных программ, включая перспективные IT-направления (разработка в 1С, работа с искусственным интеллектом), технические специальности (электрогазосварка, обслуживание БПЛА) и рабочие профессии. Обучение проводится с учетом индивидуальных возможностей — очно, заочно или дистанционно. Программа профессиональной адаптации помогает бывшим военнослужащим успешно интегрироваться в гражданскую жизнь и найти достойное применение своим навыкам.

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