Мощнейшая за полтора месяца вспышка произошла на Солнце — что ждать белорусам

На Солнце произошла мощнейшая за последние полтора месяца вспышка. Подробнее рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
Ученые рассказали белорусам и другим жителям Земли, что 3 августа на Солнце зарегистрировали вспышку уровня М 2.9. Взрыв случился в только накануне возникшей области активности в северном полушарии звезды. Максимум излучения исходил в 16.57 по минскому времени.
— Последний раз более крупное событие наблюдалось на Солнце еще 20 июня. Тогда произошла вспышка уровня Х1.9, — прокомментировали специалисты.
Мощную вспышку ученые связывают с самым сильным за последнее время всплеском солнечной активности, начавшимся с 1 августа. За последние трое суток на Солнце случилось 35 вспышек чуть меньшего уровня.
Отмечается, что самая сильная по мощности вспышка уровня М, ее место формирования, расположилось почти точно на линии Солнце-Земля. При этом риски крупных вспышек сохраняются на наиболее высоком за последний месяц уровне.
— Есть возможность формирования в течение ближайших суток событий высшего балла X, — сообщили специалисты.
Накануне ученые заявили о последствиях 15 вспышек на Солнце в первый день августа.
Тем временем белорусов предупредили про самый жаркий день на неделе с 4 по 10 августа: «Потеплеет до +30 за счет теплых потоков с юга Европы».