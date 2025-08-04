Московский суд отказался повторно заочно арестовать телеведущую Лазареву

Пресненский суд Москвы снова заочно арестовывать актрису и телеведущую Татьяну Лазареву* по делу об уклонении от исполнения обязанностей, связанных со статусом иностранного агента. Об этом ТАСС сообщил её адвокат Леонид Соловьев.