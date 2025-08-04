Московский суд отказался повторно заочно арестовать телеведущую Лазареву

Пресненский суд Москвы снова заочно арестовывать актрису и телеведущую Татьяну Лазареву* по делу об уклонении от исполнения обязанностей, связанных со статусом иностранного агента. Об этом ТАСС сообщил её адвокат Леонид Соловьев.
«В результате повторного рассмотрения ходатайства следствия, которое прошло в Пресненском суде Москвы, суд отказался назначить Лазаревой* заочный арест», — рассказал он.
Ранее, 16 июля, тот же суд заочно арестовал Лазареву* по делу по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иноагента). Однако Мосгорсуд отменил это решение и направил материалы для повторного рассмотрения.
Это уже второе уголовное дело против Лазаревой*. Ранее 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил её к 6,5 года колонии по делу о пропаганде терроризма.
Телеведущая заочно арестована и находится в международном розыске. Свою вину она не признала.
Ранее Лазарева* сообщила, что искренне радуется атакам украинских дронов на российские города.
* Признана в РФ иностранным агентом.