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Московский суд отказался повторно заочно арестовать телеведущую Лазареву

Материалы по делу направлены на повторное рассмотрение.

Источник: Аргументы и факты

Пресненский суд Москвы снова заочно арестовывать актрису и телеведущую Татьяну Лазареву* по делу об уклонении от исполнения обязанностей, связанных со статусом иностранного агента. Об этом ТАСС сообщил её адвокат Леонид Соловьев.

«В результате повторного рассмотрения ходатайства следствия, которое прошло в Пресненском суде Москвы, суд отказался назначить Лазаревой* заочный арест», — рассказал он.

Ранее, 16 июля, тот же суд заочно арестовал Лазареву* по делу по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иноагента). Однако Мосгорсуд отменил это решение и направил материалы для повторного рассмотрения.

Это уже второе уголовное дело против Лазаревой*. Ранее 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил её к 6,5 года колонии по делу о пропаганде терроризма.

Телеведущая заочно арестована и находится в международном розыске. Свою вину она не признала.

Ранее Лазарева* сообщила, что искренне радуется атакам украинских дронов на российские города.

* Признана в РФ иностранным агентом.