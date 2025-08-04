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В Иркутской области за три дня потушили 10 лесных пожаров

Лес горел в Усть-Кутском, Чунском и Катангском районах.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области с 1 по 3 августа специалисты потушили 10 лесных пожаров общей площадью 87,8 гектара. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, лес горел в семи районах региона, включая Усть-Кутский, Чунский и Катангский.

— Всего в тушении пожаров было задействовано 179 человек, 23 единицы наземной техники и вертолет Ми-8. Авиамониторинг вели семь самолетов Ан-2 и девять легкомоторных самолетов, — поделились в правительстве.

На утро 4 августа в области продолжают действовать восемь пожаров на площади 360,51 га. Наиболее сложная ситуация сохраняется в Катангском и Киренском районах, где зафиксировано по три очага. В Киренском районе один из пожаров уже локализован на площади 3 га.