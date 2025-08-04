В Иркутской области за три дня потушили 10 лесных пожаров

На утро 4 августа в области продолжают действовать восемь пожаров на площади 360,51 га. Наиболее сложная ситуация сохраняется в Катангском и Киренском районах, где зафиксировано по три очага. В Киренском районе один из пожаров уже локализован на площади 3 га.