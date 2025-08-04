SCMP: в КНР совершенствуют дроны, учитывая уроки конфликта на Украине

Опираясь на опыт боевых действий на Украине, китайские инженеры разработали революционную технологию для повышения живучести военных дронов. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).
По данным издания, ученые из КНР «учли уроки украинского конфликта» и предложили модернизировать беспилотники, стоящие на вооружении армии Китая.
Ключевым элементом предложенной инновации является установка на малые и средние беспилотные летательные аппараты миниатюрных боковых ракетных ускорителей. Эта система позволит дронам совершать молниеносные маневры с высокой перегрузкой непосредственно перед контактом с ракетой противника.
Китайские инженеры провели тысячи виртуальных испытаний своей разработки и выяснили, что предложенный алгоритм уклонения способен выполнять сложные, комбинированные маневры, значительно повышая вероятность ухода от вражеского огня.
«Система продемонстрировала значительное повышение уровня выживаемости, превысившее 87%», — говорится в статье.
В основе концепции группы исследователей из Северо-Западного политехнического университета в Сиане лежат три ключевых принципа. Первый — точный расчет времени: ускоритель должен активироваться за 1−2 секунды до столкновения, чтобы изменить траекторию дрона и не дать ракете скорректировать свой курс. Второй — определение цели: система должна анализировать вектор приближения ракеты и выбирать оптимальный маневр — набор высоты, снижение или уход в сторону. Третий принцип — тяга: ускорители должны создавать ускорение не менее 16G, обеспечивая резкое и неожиданное изменение траектории полета.
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