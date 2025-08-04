Прикамца будут судить за хищения с банковских карт

Правоохранители установили местонахождение предполагаемого виновника и доставили его в отдел. Выяснилось, что фигурант был пьян и искал, где добыть очередную порцию алкоголя. Увидев на улице двух прохожих, он попросил их купить для него спиртное. Получив отказ, злоумышленник устроил конфликт. В ходе потасовки один мужчина упал, тогда губахинец забрал у него из кармана банковскую карту и скрылся. Этой картой он оплатил в магазинах спиртное и закуску. Потерпевшему причинен ущерб на сумму более 1300 рублей.