Прикамца будут судить за хищения с банковских карт

В Губахе закончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 32-летнего неработающего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в двух кражах с банковского счета, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В июне в дежурную часть полиции в Губахе от местного жителя поступило заявление о хищении средств со счета его банковской карты. Заявитель дал свою карту двум гостившим у него приятелям, чтобы они сделали для него покупки. Но на улице карту у них отобрал житель поселка. Проверив смс-сообщения от банка, владелец обнаружил, что его картой оплачено несколько покупок в местных магазинах.
Правоохранители установили местонахождение предполагаемого виновника и доставили его в отдел. Выяснилось, что фигурант был пьян и искал, где добыть очередную порцию алкоголя. Увидев на улице двух прохожих, он попросил их купить для него спиртное. Получив отказ, злоумышленник устроил конфликт. В ходе потасовки один мужчина упал, тогда губахинец забрал у него из кармана банковскую карту и скрылся. Этой картой он оплатил в магазинах спиртное и закуску. Потерпевшему причинен ущерб на сумму более 1300 рублей.
Расследуя уголовное дело, полицейские установили причастность мужчины к еще одному преступлению. В мае фигурант нашел банковскую карту, утерянную местной жительницей. За чужой счет он не только совершил покупки в кафе и в магазинах, но и воспользовался аттракционами. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил более 7 тысяч рублей.
Сейчас уголовное дело передано на рассмотрение в суд.