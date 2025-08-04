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В аэропорту Волгограда 6 рейсов задержаны, 2 отменены

В аэропорту Волгограда — массовая задержка авиарейсов из-за ночных событий, связанных с атакой БПЛА на регион.

Источник: Аргументы и факты

По данным электронного табло воздушной гавани Волгограда, всего задержаны шесть самолетов на прилет и вылет, в том числе из Москвы, Калининграда и Сочи. Два рейса — в Москву и из столицы — отменены.

Росавиация вводила ограничения на полеты в воздушном пространстве Волгоградской области с 3−00 ч. до 6−05 ч. сегодня, 4 августа. В Минобороны заявили о сбитии 6 БПЛА, губернатор Волгоградской области сообщил о последствиях, а в РЖД — о задержке движения 4 поездов и электрички.

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