Мошенники используют Telegram для кражи средств под предлогом аренды жилья

Мошенники находят своих жертв в туристических каналах, предлагая «помощь» тем, кто не может оплатить жильё через иностранные платформы из-за ограничений на использование российских карт. Под видом финансового эксперта злоумышленник убеждает жертву, что может провести транзакцию через свой счёт, ссылаясь на наличие у него зарубежной карты и выгодный курс валюты.