Мошенники используют Telegram для кражи средств под предлогом аренды жилья

Аферисты начали обманывать граждан РФ, предлагая помощь с арендой жилья через международные сервисы в Telegram. Об этом сообщает МВД России.
Мошенники находят своих жертв в туристических каналах, предлагая «помощь» тем, кто не может оплатить жильё через иностранные платформы из-за ограничений на использование российских карт. Под видом финансового эксперта злоумышленник убеждает жертву, что может провести транзакцию через свой счёт, ссылаясь на наличие у него зарубежной карты и выгодный курс валюты.
Поверив «консультанту», человек перечисляет деньги на указанные реквизиты, после чего собеседник перестаёт выходить на связь.
МВД предупреждает: при оплате услуг через иностранные сервисы следует использовать только официальные способы оплаты и избегать сомнительных посредников, предлагающих обходные схемы. Ведомство рекомендует проверять контакты представителей в закреплённых сообщениях, не переводить деньги незнакомцам и уточнять детали операций, связываясь с официальной поддержкой сервисов.
Ранее в МВД сообщили об утечке 250 тыс. строк с пользовательскими данными TikTok.