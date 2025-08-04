Красноярцам рассказали о небесных явлениях августа: парад планет и звездный дождь

Август 2025 года станет настоящим астрономическим праздником для жителей Красноярска.
Ночное небо в этом месяце порадует горожан множеством уникальных явлений, которые можно будет наблюдать невооруженным глазом.
Об этом сообщили специалисты обсерватории Университета Решетнева. Первым событием станет «осетровое полнолуние», которое произойдет 9 августа. Это название было дано в честь традиций коренных народов Северной Америки, связывающих этот период с удачной рыбалкой на осетровых. Хотя для астрономов это обычное полнолуние, его народное название придает ему особую атмосферу.
12 августа красноярцы смогут увидеть сразу два астрономических события. На утреннем небе Венера и Юпитер, самые яркие планеты, сблизятся до минимального расстояния, а вечером Луна встретится с Сатурном, создавая живописный пейзаж.
Главным событием месяца станет метеорный поток Персеиды. Каждый август Земля проходит через облако пыли, оставленное кометой Свифта-Туттля, что приводит к появлению ярких «падающих звезд». Пик активности потока ожидается в ночь на 13 августа, когда можно будет увидеть до 100 метеоров в час. Несмотря на яркость Луны, самые яркие метеоры будут хорошо видны. Астрономы рекомендуют выезжать за город для лучшего обзора.
В середине месяца красноярцев ждет редкий парад шести планет. Как сообщил Сергей Веселков, руководитель университетской обсерватории, перед рассветом Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун выстроятся в одну линию. Четыре из этих планет можно будет увидеть без телескопа, однако для наблюдения Урана и Нептуна он понадобится.
16 августа в 23:00 жители Красноярска смогут наблюдать, как Луна закроет звездное скопление Плеяды — это явление будет видно невооруженным глазом в северо-восточной части неба.
Завершит августовские наблюдения сближение тонкого лунного серпа и Марса 26 августа, которое лучше всего будет видно на закате.
Специалисты рекомендуют выбирать возвышенные места за городом для комфортного наблюдения и заранее проверять прогноз погоды. Не забудьте запастись терпением — глазам потребуется 20−30 минут для адаптации к темноте.