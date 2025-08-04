Красноярцам рассказали о небесных явлениях августа: парад планет и звездный дождь

Главным событием месяца станет метеорный поток Персеиды. Каждый август Земля проходит через облако пыли, оставленное кометой Свифта-Туттля, что приводит к появлению ярких «падающих звезд». Пик активности потока ожидается в ночь на 13 августа, когда можно будет увидеть до 100 метеоров в час. Несмотря на яркость Луны, самые яркие метеоры будут хорошо видны. Астрономы рекомендуют выезжать за город для лучшего обзора.