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Самолет рухнул в океан рядом с пляжем в США

Самолет упал в океан рядом с пляжем в американском штате Северная Каролина. Об этом сообщил телеканал CBS 17.

Самолет упал в океан рядом с пляжем в американском штате Северная Каролина. Об этом сообщил телеканал CBS 17.

Сообщается, что во время полета у легкомоторного самолета произошли технические неполадки, из-за которых пилот решил сесть на воду недалеко от берега острова Оук.

Пилота выкинуло из кабины, а спасатели пляжа успели подплыть к нему и вытащили на берег. Пострадавшего доставили в больницу с ушибами и ссадинами, передает телеканал.

Видео падения самолета публикует Telegram-канал Shot.

Ранее в США в округе Ланкастер, штат Пенсильвания, разбился одномоторный самолет Beechcraft Bonanza. Судно рухнуло на парковку дома престарелых, на борту находились пять человек.

В феврале у западного побережья Австралии начались новые поиски пропавшего в 2014 году самолета Boeing 777−200 авиакомпании Malaysia Airlines. Поисками пропавшего лайнера займется британская компания Ocean Infinity. Это уже не первая поисковая операция — в ходе предыдущих попыток удавалось находить обломки воздушного судна. Что известно о таинственном исчезновении малайзийского самолета MH370 и какие версии есть о его пропаже — в материале «Вечерней Москвы».