Самолет рухнул в океан рядом с пляжем в США

В феврале у западного побережья Австралии начались новые поиски пропавшего в 2014 году самолета Boeing 777−200 авиакомпании Malaysia Airlines. Поисками пропавшего лайнера займется британская компания Ocean Infinity. Это уже не первая поисковая операция — в ходе предыдущих попыток удавалось находить обломки воздушного судна. Что известно о таинственном исчезновении малайзийского самолета MH370 и какие версии есть о его пропаже — в материале «Вечерней Москвы».