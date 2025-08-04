Пальчики оближешь: Невероятные и экзотические сладости брежневской эпохи, которую застал не каждый

Знаете, раньше всё было как-то проще… Все знали, из чего делался гематоген, и ни у кого это не вызывало истерику. В 1890 швейцарец Адольф Гоммель придумал смесь крови быков с яичным желтком. Так появился первый гематоген. Изначально он назывался «Гематоген Адольфа Гоммеля», но в СССР последние два слова убрали, потому что примерно с 1941 года там не особо уважали Адольфов. Гематоген для советских детишек был спасением. Смесь желтка с кровушкой была сладкой, но продавалась в аптеке. Так что даже те мамы, которые ограничивали потребление своими детьми сладкого, могли «попасться» на удочку в случае гематогена. Это же лекарство!