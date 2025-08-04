Ищем альтернативу: Врач назвала плохой идеей утоление жажды в жару энергетиками, кофе и газировкой

Как отмечает Кириченко, газированные напитки содержат фосфорную кислоту и другие компоненты, которые могут раздражать слизистую желудка и увеличивать нагрузку на почки. При высокой температуре воздуха почки и без того работают с повышенной нагрузкой, стараясь сохранить воду в организме. Газировка с кофеином и сахаром создаёт дополнительное давление на выделительную систему, повышая риск образования камней в почках.