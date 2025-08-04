Чем известна Мария Магдалина, за что ее почитают христиане и когда отмечают день памяти святой

По преданию, Мария Магдалина направилась в город Эфес. Там она проповедовала христианство на протяжение многих лет до самой кончины. В этом же городе была погребена. В IX веке мощи святой с почестями перевезли в столицу Византии и поместили в обители св. Лазаря. В период крестовых походов их перенесли в Италию, где они были положены в Риме под алтарем Латеранского собора. Часть мощей святой Марии Магдалины находится во Франции недалеко от Марселя, в прекрасном храме, построенном в ее честь.