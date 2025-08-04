«Гарда»: до 30% DDoS-трафика из США на РФ исходит от Amazon, Microsoft и Google

Скорее всего, есть множество таких же непубличных мануалов для разных сервисов. То есть да, облачная инфраструктура IT-гигантов может использоваться для атак, но у украинских хакеров может не быть никакого привилегированного доступа к ней — по сути, они в тех же условиях, что и любые другие злоумышленники. Поэтому без разбора конкретных кейсов мне версия про злоупотребление гуманитарными серверами не кажется убедительной", — сказал он.