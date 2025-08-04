Куйбышевский район Самары остался без горячей воды с 4 по 17 августа

«Начнется ремонт теплосетей от водогрейной котельной поселка 116 км. В связи с этим с 4 по 17 августа приостановят подачу горячей воды в часть домов, учреждений и организаций», — рассказали в пресс-службе. Горячего водоснабжения не будет на Пугачевском тракте, улицах Егорова, Зеленой, Калининградской, Кишиневской, Медицинской, Молдавской, Стадионной, Фасадной, Нефтяников.