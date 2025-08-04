Куйбышевский район Самары остался без горячей воды с 4 по 17 августа

На две недели в Самаре отключат горячую воду в Куйбышевском районе. Это связано с подготовкой к отопительному сезону. Об этом сообщили в городской администрации.
«Начнется ремонт теплосетей от водогрейной котельной поселка 116 км. В связи с этим с 4 по 17 августа приостановят подачу горячей воды в часть домов, учреждений и организаций», — рассказали в пресс-службе. Горячего водоснабжения не будет на Пугачевском тракте, улицах Егорова, Зеленой, Калининградской, Кишиневской, Медицинской, Молдавской, Стадионной, Фасадной, Нефтяников.
Также без горячей воды останутся жители на улицах Хасановской, 40 лет Пионерии, Придорожной, Бакинской, Грозненской, в Гаражном проезде, в переулках Долотный, Торговый, Молодежный, Ново-Молодежный и Строителей.