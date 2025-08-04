Директор парка «Тайган» раскрыл дальнейшую судьбу льва, который на него напал

Ранее KP.RU сообщил, что Олег Зубков едва остался жив после нападения на него льва во время кормления. Однако директор сафари-парка, даже проходя лечение в больнице, отрицал возможность усыпления животного. Сейчас Зубков уже вернулся в работе. У него зажили раны на шее после нападения льва, но голос еще до конца не вернулся.