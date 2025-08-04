Директор парка «Тайган» раскрыл дальнейшую судьбу льва, который на него напал

Директор сафари-парка «Тайган» Олег Зубков рассказал о дальнейшей судьбе льва, который на него напал. Оказалось, что хищника могут направить в другой зоопарк для размножения. Об этом Зубков рассказал в интервью РИА Новости.
«Лев вел себя как хищник, он ни в чем не виноват. По законам природы он делал все правильно», — рассказал Зубков в разговоре с представителями прессы. Также владелец крымского парка львов допустил, что хищника могут отправить в другое место.
В разговоре с журналистами Зубков точно не ответил на соответствующий вопрос, но заявил, что «время покажет».
Ранее KP.RU сообщил, что Олег Зубков едва остался жив после нападения на него льва во время кормления. Однако директор сафари-парка, даже проходя лечение в больнице, отрицал возможность усыпления животного. Сейчас Зубков уже вернулся в работе. У него зажили раны на шее после нападения льва, но голос еще до конца не вернулся.