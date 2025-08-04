Аномальными назвал синоптик ливни в российском регионе и дал прогноз для Москвы

Мощные ливни обрушили аномальный объем небесной влаги на Краснодарский край за прошедшие 24 часа. Об этом 4 августа 2025 года сообщил в своем Telegram-канале ведущий метеоролог центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сопроводив информацию картой выпавших осадков.
Специалист уточнил, что на Кубани зафиксировано двукратное превышение месячной нормы осадков, на Донбассе выпала полная норма, а в Черноземье — 88% от нее.
«Это значит, что дожди накроют Москву к полудню (4 августа. — Прим. ред.). Пик аномальных ливней придется на период с 15.00 до 21.00», — отметил синоптик.
Напомним, что в ночь на 3 августа 2025 года сильнейшие дожди прошли в Туапсинском округе Кубани. В районе поселка Дефановка зарегистрировано свыше 100 мм осадков, в ауле Псебе — 164 мм. Значительные объемы влаги достались и Горячему Ключу.
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