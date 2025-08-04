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Аномальными назвал синоптик ливни в российском регионе и дал прогноз для Москвы

Мощные ливни обрушили аномальный объем небесной влаги на Краснодарский край за прошедшие 24 часа.

Мощные ливни обрушили аномальный объем небесной влаги на Краснодарский край за прошедшие 24 часа. Об этом 4 августа 2025 года сообщил в своем Telegram-канале ведущий метеоролог центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сопроводив информацию картой выпавших осадков.

Специалист уточнил, что на Кубани зафиксировано двукратное превышение месячной нормы осадков, на Донбассе выпала полная норма, а в Черноземье — 88% от нее.

«Это значит, что дожди накроют Москву к полудню (4 августа. — Прим. ред.). Пик аномальных ливней придется на период с 15.00 до 21.00», — отметил синоптик.

Напомним, что в ночь на 3 августа 2025 года сильнейшие дожди прошли в Туапсинском округе Кубани. В районе поселка Дефановка зарегистрировано свыше 100 мм осадков, в ауле Псебе — 164 мм. Значительные объемы влаги достались и Горячему Ключу.

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