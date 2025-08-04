Аномальными назвал синоптик ливни в российском регионе и дал прогноз для Москвы

Напомним, что в ночь на 3 августа 2025 года сильнейшие дожди прошли в Туапсинском округе Кубани. В районе поселка Дефановка зарегистрировано свыше 100 мм осадков, в ауле Псебе — 164 мм. Значительные объемы влаги достались и Горячему Ключу.