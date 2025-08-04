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В Перми прошла акция в память о детях, погибших на Донбассе

В Перми на набережной Камы состоялась мемориальная акция в память о детях, погибших в результате вооруженного конфликта на Донбассе.

В Перми на набережной Камы состоялась мемориальная акция в память о детях, погибших в результате вооруженного конфликта на Донбассе. В акции принял участие исполняющий обязанности президента благотворительного фонда «Добровольцы Донбасса» Василий Червяк.

В мероприятии также приняли участие представители общественных организаций, ветераны боевых действий, студенты и неравнодушные жители города. Собравшиеся зажгли свечи и спустили венки на воду в память о погибших детях.

Василий Червяк, выступая перед собравшимися, подчеркнул важность сохранения памяти о трагических событиях на Донбассе и необходимости мирного урегулирования конфликта. Он отметил, что дети наиболее уязвимы в условиях войны, и их гибель — это невосполнимая утрата для всего общества.

Участники акции почтили память погибших минутой молчания. Организаторы мероприятия выразили надежду, что подобные акции будут способствовать привлечению внимания общественности к проблеме вооруженных конфликтов и необходимости защиты прав детей во всем мире.

Организаторы пообещали, что подобные акции памяти будут проводиться в Перми регулярно, чтобы не допустить забвения трагических событий на Донбассе.