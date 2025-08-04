В Перми прошла акция в память о детях, погибших на Донбассе

Василий Червяк, выступая перед собравшимися, подчеркнул важность сохранения памяти о трагических событиях на Донбассе и необходимости мирного урегулирования конфликта. Он отметил, что дети наиболее уязвимы в условиях войны, и их гибель — это невосполнимая утрата для всего общества.