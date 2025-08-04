Москвичам порекомендовали в понедельник пересесть на общественный транспорт

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Департамент транспорта Москвы рекомендует жителям столицы пересесть на общественный транспорт в понедельник в связи с ухудшением погоды.
«В городе сегодня ожидается сильный дождь — для поездок используйте городской транспорт. По прогнозам синоптиков, дождь с грозой и ветер до 17 метров в секунду ожидаются в Москве до конца дня», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Также столичный дептранс порекомендовал водителям не отвлекаться на телефон во время движения, избегать резких маневров, не парковать автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами, для поездок по городу использовать метро.