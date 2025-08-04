На форуме-фестивале «Москва 2030» состоится чемпионат по игре в тетрис

«Если пытаться найти игру, знакомую всем поколениям, то тетрис приходит на ум сразу. Почему его так любят и дети, и взрослые? Потому что в игре нужно проявлять смекалку, стратегически мыслить, уметь быстро реагировать. И главное — есть наглядный результат. Во многом эта игра пересекается с работой строителей. Поэтому мы решили дать каждому возможность проявить себя в ней и придумали по-настоящему масштабный чемпионат, финал которого будет транслироваться на медиафасаде Останкинской башни», — прокомментировала Мария Дерунова, первый заместитель начальника Управления координации деятельности Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.