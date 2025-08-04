На форуме-фестивале «Москва 2030» состоится чемпионат по игре в тетрис

В столице 1 августа стартовал форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030». В ходе него Комплекс градостроительной политики и строительства предлагает уникальную возможность — попробовать свои силы в игре тетрис, которая уже много лет является любимой у нескольких поколений.
Игра была создана в 1984 году в СССР. Ее название происходит от слияния двух слов: «тетра» (четыре) и «теннис», что отражает увлечение изобретателя этим видом спорта. Игра быстро завоевала популярность среди сотрудников вычислительных центров и лабораторий, а затем распространилась по всей Москве и России. Именно этой игре посвящен один из разделов программы Градостроительного комплекса на форуме-фестивале — чемпионат по тетрису.
«Если пытаться найти игру, знакомую всем поколениям, то тетрис приходит на ум сразу. Почему его так любят и дети, и взрослые? Потому что в игре нужно проявлять смекалку, стратегически мыслить, уметь быстро реагировать. И главное — есть наглядный результат. Во многом эта игра пересекается с работой строителей. Поэтому мы решили дать каждому возможность проявить себя в ней и придумали по-настоящему масштабный чемпионат, финал которого будет транслироваться на медиафасаде Останкинской башни», — прокомментировала Мария Дерунова, первый заместитель начальника Управления координации деятельности Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
Любой желающий может стать участником масштабного чемпионата благодаря специальным станциям, где можно поиграть в тетрис. Они будут расположены в разных частях города. На этих станциях можно проверить свою способность мыслить стратегически и быстро реагировать на изменения. Цель — построить как можно больше объектов.
Станции с тетрисом можно найти в игровом пространстве «Искусство строить» в «Лужниках», на территории МГТУ им. Баумана, у интерактивного музейного комплекса «Буран» на ВДНХ, в парке 50-летия Октября и на территории научно-технического комплекса «Сколково». На них будут работать специалисты, которые помогут участникам разобраться в правилах игры и подсчета баллов.
Полуфинал чемпионата состоится 13 сентября в «Лужниках». В нем примут участие 30 игроков. Финальное состязание между 10 лучшими игроками пройдет 14 сентября. Его можно будет увидеть на медиафасаде Останкинской телебашни.
«Территория будущего. Москва 2030» — это форум-фестиваль, который с 1 августа по 14 сентября представит главные инновации и достижения во всех сферах городской жизни. В его рамках пройдут культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия. Этот масштабный проект позволит создать модель города будущего и увидеть, какой станет столица через несколько лет.
Напомним, одной из ключевых площадок форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» станет парк искусств «Музеон». В мультимедийном павильоне «Искусство строить» гостей ждет насыщенная просветительская программа: цикл лекций об архитектурной истории столицы и современных урбанистических трендах. Профессионалы отрасли расскажут о разнообразии архитектурных стилей Москвы и поделятся инновационными решениями в области создания комфортной городской среды.
Кроме того, в павильоне пройдут практические мастер-классы по урбанистическому скетчингу. Участники научатся быстро запечатлевать городские пейзажи в разных техниках и узнают больше о знаковых современных постройках столицы. Под руководством опытных художников каждый сможет создать эскизы новых архитектурных достопримечательностей Москвы.